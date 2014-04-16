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بالصور: إليسا تسجل إحدى اغنيات ألبومها الجديد

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بالصور: إليسا تسجل إحدى اغنيات ألبومها الجديد بالصور: إليسا تسجل إحدى اغنيات ألبومها الجديد

نشر المدير الفني لشركة "روتانا" طوني سمعان، صوراً للفنانة إليسا خلال تسجيلها إحدى أغنيات ألبومها الجديد، ومن بينها صورة تظهر اليسا وهي تضع صوتها على إحدى الأغنيات وأخرى تجمعها بفريق العمل ومع الموزع الموسيقي ناصر الأسعد.
يشار إلى أن آخر أعمال اليسا كان ألبوم "أسعد واحدة" الذي طرحته عام 2012 ولكن يعرف حتى الآن موعد طرحها للألبوم الجديد والذي يعتبر التاسع في رصيدها الفني.

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