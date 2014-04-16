الحساسية تدخل مايلي سايروس المستشفى

اضطرت النجمة العالمية Miley Cyrus إلى إلغاء احتفال موسيقيّ لها، بعد أن تمّ إدخالها المستشفى لتلقي العلاج، جرّاء إصابتها بنوبة من الحساسية المفرطة، إثر تناولها أدوية غير ملائمة.

وقد أكّدت Meghan Prophet، وكيلة أعمال Miley، إدخال النجمة إلى المستشفى، بسبب إصابتها بحساسية كبيرة، جراء تناولها مضادات حيويّة لم تلائمها.

المسؤولون عن تنظيم الاحتفال صرّحوا بأنّ أُلغي بعد أن تمّت معاينتها، حيث طلب منها الأطباء أخذ قسط من الراحة، في وقت لم تكن فيه قادرة على إقامة الاحتفال الذي كان مقرّراً.

من جهتها، اعتذرت النجمة Miley Cyrus، التي أصبحت مادة تدرس في الجامعات مؤخراً، من جمهورها عبر "تويتر"، إذ نشرت صورة لها على السرير، وهي ترتدي رداء المستشفى، وكتبت: "كنت أتشوّق لأكون معكم هذا المساء".

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"