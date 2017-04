بالصور: أشهر 5 عائلات عالمية

ثمة العديد من العائلات العالمية تُعتبر الأشهر والأهمّ بسبب تناول وسائل الإعلام لتفاصيل حياتها. لكن شهرتها قد تكون مرتبطة في بعض الأحيان بالأزياء أو التمثيل أو الوضع الاجتماعي المفروض عليها، أو بسبب ذلك كلّه.

فمن هي تلك العائلات؟ وما هو سبب شهرتها؟ تعرّفوا إليها بالتفاصيل والصور.

عائلة Jolie-Pitt:

ميزة هذه العائلة أنّ ما يجمع بين أفرادها هو الحضارات المختلفة. فقد تبنّت Angelina Jolie ثلاثة أطفال من دول العالم الثالث، هم: Maddox، Pax وZahara ، فضلاً عن إنجابها من حبيبها الممثل والمخرج Brad Pitt ثلاثة أطفال، هم: Shiloh والتوأمان Knox وVivienne.

وقد باتت هذه العائلة رمزاً للإنسانية والعيش المشترك الذي يتحدّى التمييز العرقي والطائفي، كما باتت محطّة أنظار المجتمع العالمي كله، بدءاً من منطلق الأزياء، وصولاً إلى ملاحقة الباباراتزي لهم كنجوم .

عائلة Kardashian:

عائلة برنامج تلفزيون الواقع " Keeping Up With the Kardashians" هم خليط من عائلة Kardashian و Jenner، وترأسهم الوالدة Kris، فيما الأعضاء هم أولادها من زواجين، إضافة إلى أصهرتها.

وقد شكلت هذه العائلة حالة غريبة وفريدة جذبت كاميرات الباباراتزي بشكل لافت، إذ باتت هذه العائلة وجهة للأزياء، لا سيّما بعد دخول الأخوات عالم التصميم، إلى جانب الجمال وحتى الأمومة عبر العنصر الأشهر فيهم والمتمثّل بـ kim kardashian، في هذه المرحلة.

عائلة Beckham:

تنوّع مميّز، وخليط رائع، يجمع ما بين لاعب كرة القدم الأشهر David Beckham وزوجته مصمّمة الأزياء الشهيرة Victoria Beckham، وأبنائهما Brooklyn، Cruz، Romeo وطفلة وحيدة هي Harper.

ورغم تأكيد Victoria أنهم يعيشون كأيّ عائلة عادية، إلا أنهم يشغلون الصحافة والإعلام دائماً، ولو بأصغر تفاصيل حياتهم.

عائلة قصر Kensington الجديدة:

عائلة استطاعت أن تجمع الصحف العالمية كلها على نشر أخبار شبه يومية عنها، برغم أنها عائلة حديثة نوعاً ما وتتألف فقط من الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton، إضافة إلى ابنهما البالغ من العمر 10 أشهر George.

وقد مثلت رغم صغرها مجتمعاً بأكمله. فـ Kateرمز للموضة والجمال والأم وحتى الثقافة في آنٍ، والأمير William هو الزوج العصري النشيط والمتواضع، أما الأمير George فهو طفل المجتمع البريطانيّ بأسره.

عائلة Obama:

عائلة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شغلت العالم سياسياً واجتماعياً وفنياً، حتى تصدّرها صفحات مجلات الأزياء العالمية.

فالرئيس Barack Obama لم يكن يوماً رجل السياسة فقط، برغم أنّه من أقوى السياسين تأثيراً في العالم، إذ ينشط اجتماعياً ورياضياً، في وقت تمكّنت زوجته Michelle، التي تعدّ أيقونة للموضة، من قلب عادات البيت الأبيض كلّها.