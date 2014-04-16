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زيّني شعرك بالتاج الملكي على طريقة النجمات

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زيّني شعرك بالتاج الملكي على طريقة النجمات زيّني شعرك بالتاج الملكي على طريقة النجمات

كان التاج حكراً على الملكات، قبل أن يبرز في تسريحات العروس. أمّا في أيّام Dolce and Gabbana ، فقد انتشر التاج المزخرف الذهبيّ لأول مرة كاكسسوار مميّز للشعر، فأصبح يستخدمه العديد من المشاهير الأجانب والعرب.
بين أحلام، وسيرين عبد النور، ونجوى كرم، ونوال الزغبي، ومايا دياب، وميريام فارس، تسريحات تختلف ما بين رفعة كاملة ونصف رفعة وشعر منسدل، وإن يكن التاج هو الجامع بينهنّ باختلاف ألوانه وأشكاله.
فالشعر المنسدل برز عند مايا دياب مع تاج فضي لامع، فيما برز لدى ميريام فارس الشعر المجعّد والتاج الأزرق. أمّا نوال الزعبي فتميّزت بالتاج المرتفع المرصّع باللولو، فيما كان لنجوى تاجها الخاصّ المحبوك بشعرها. من ناحية أخرى، رفع كلّ من سيرين عبد النور وأحلام شعرهما مع التاج التركي الكبير.
في المقابل، اشتهرت النجمات الأجنبيّات، مثل Rebecca Judd، Kate Waterhouse، Katy Perry وغيرهنّ، بالتيجان الطبيعية الناعمة، المصنوعة من الورود والزهور المتنوعة الألوان، كالأزرق والأصفر والأحمر.
أما أنت، فيمكنك أن تشعري بأنّك ملكة بتسريحات جديدة وتيجان متنوّعة تليق بكلّ المناسبات. بين التيجان اللامعة والمرصّعة، والملونة والطبيعية المزيّنة بالورود، أيّ تاج تختارين؟!

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سيدتي