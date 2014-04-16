كيف تستعملين اللون القرميدي لمكياجك؟

من المتعارف عليه أن العيون الخضراء تعتبر من أكثر العيون جاذبية وسحراً في عالم الجمال، إلا أن مستحضرات التجميل قد تجعل عيونك السوداء التي لطالما تميزت بها سيدات العرب أكثر سحراً وجاذبية.

فسواد عينيك قد يكون له سحره الخاص الذي يفوق ألوان العيون الأخرى، ولعل اللون القرميدي هو أفضل من سيقدم لك ذلك المظهر الساحر، فهو يطلق على الدرجة الداكن من اللون الأحمر، والتي قد تظهر بأنها ممزوجة مع اللون البني لتجمعي بين أنوثة وكلاسيكية اللون الأحمر وجاذبية اللون البني.

إليك طريقة الحصول على هذا المكياج في ما يلي:

1. ابدئي بتنظيف وجهك باستخدام الغسول، ثم أتبعيه بالمرطب، وإذا كنت تستعدين للخروج نهاراً أضيفي كريم الوقاية من الشمس، وإن كانت معظم كريمات الأساس الآن تحتوي على نسبة حماية من الشمس لا بأس بها.

2. قومي بتأسيس بشرتك جيداً باستخدام كريم الأساس الخاص بك والكونسيلر.

3. ولتأسيس جفنيك قومي بوضع طبقة من الظلال ذات اللون البيج المقارب للون بشرتك على كامل منطقة الجفن من الرموش وحتى حاجبيك.

4. ضعي القليل من الظل القرميدي القوي اللامع على جفنك العلوي.

5. ضعي طبقة من الظلال باللون اللحمي اللامع على أطراف اللون القرميدي واسحبيه إلى زاوية العين الخارجية ليضيف اللون اللحمي أبعاداً دخانية ساحرة إلى إطلالتك.

6. ولمزيد من الجمال قومي بإضافة لمسة من الظلال الزرقاء بمحاذاة الرموش عند مدمع العين.

7. ارسمي جفونك العلوية والسفلية باستخدام الآي لاينر، ثم أضيفي طبقة أخرى من الكحل داخل عينيك.

8. استخدمي الماسكارا السوداء أو الزرقاء على رموشك، ولا تنسي ملء فراغات حاجبيك بقلم الكحل.

9. ضعي طبقة خفيفة من أحمر الخدود باللون اللحمي، ثم ارسمي شفتيك باللون الفوشيا.

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