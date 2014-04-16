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موانئ البحر الأحمر توقع اتفاقية مع شركتى طابا هايتس وطابا للفنادق

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موانئ البحر الأحمر توقع اتفاقية مع شركتى طابا هايتس وطابا للفنادق موانئ البحر الأحمر توقع اتفاقية مع شركتى طابا هايتس وطابا للفنادق

شهد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات توقيع اتفاق مساهمين بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة "طابا هايتس" وشركة طابا للفنادق التى تمتلك أكبر قرية سياحية بالمنطقة، حيث يوجد بها 5 فنادق عالمية مزودة بكافة أنواع الرفاهية التى تحقق متطلبات ومقومات السياحة العالمية بهدف تنشيط السياحة بالمنطقة.

وقع الاتفاقية اللواء بحرى حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وجمال مرسى عن شركة طابا هايتس وطابا للفنادق.

وقال الدكتور الدميرى فى تصريح له اليوم "الأربعاء" إن الاتفاقية تتضمن تملك هيئة موانئ البحر الأحمر لـ51% من مينا طابا هايتس السياحى على أن يتم تأسيس شركة مساهمة مع شركتى طابا هايتس وطابا للفنادق تقوم بإدارة الميناء السياحى دون أدنى تكلفة على الدولة.

وأضاف أن وزارة النقل وضعت فى اعتبارها ضرورة تنشيط عمليات السياحة فى تلك المنطقة من خلال استقبال الوفود السياحية القادمة إلى هذا المنتجع السياحى عن طريق ميناء العقبة والنقل بحرا إلى ميناء طابا السياحى.

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