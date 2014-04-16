تفعيل رحلات الطيران بين الغردقة ودول الخليج السبت القادم



> قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن مطار الغردقة الدولى سوق يستقبل السبت القادم، أولى رحلات الطيران مع دول الخليج العربى، بهدف جذب وتنشيط السياحية العربية.

وأشار المحافظ فى تصريح له اليوم، أن خطوط الطيران المباشر مع دول الخليج، ستكون على مراحل، الأولى من جدة والكويت خلال شهر أبريل الجارى، ومع بداية شهر مايو مع الرياض ودبى وعمان، لجذب السياحة العربية.

وأضاف بأنه تم التنسيق مع وزارة الطيران ووزارة السياحة لتشجيع السائح العربى، وتقديم تسهيلات للسياحة العربية الوافدة وتنظيم مهرجانات فنية وثقافية مع دول الخليج، منوها إلى استضافة الغردقة للبطولات الرياضية والمهرجانات الفنية والغنائية يؤدى إلى تشجيع السياحة، مع جذب سياحة ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

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