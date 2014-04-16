أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

الوجبات الخفيفة ترسم وجوه المشاهير

Google+ Print
الوجبات الخفيفة ترسم وجوه المشاهير الوجبات الخفيفة ترسم وجوه المشاهير

افتتح معرض فنّي فريد من نوعه، في غاليري "وايت سبايس" بلندن، أخيراً.
بعد أسبوع من التحضير، استخدم المتخصّصان في فنّ الطعام نايثن وايبرن (24 سنة) وإيما طوماس (34 سنة)، ما يقارب 12 ألف لوح "تويغليتس" Twiglets و54 كيلوغراماً من "الكراكرز" Cream Crackers و10 كيلوغرامات من "الميني تشيدرز" Mini Cheddars من وجبات "جايكوبس" JACOB'S الخفيفة لصناعة تماثيل ثلاثية الأبعاد وصور فنية لوجوه المشاهير، بما فيها صورة دوقة ودوق "كامبردج"، ومعالم "مدينة الضباب".
ومن بين صور الوجوه المعروفة، نتعرّف إلى أحد حكام برنامج "أكس فاكتور" شاريل كول وهاري ستايلز من فريق "وان دايركشن" الغنائي والعارضة تويغي والمقدّم فيليب شوفيلد وهولي ويلوغبي.
وترسم عناصر الوجبات الخفيفة تفاصيل هذه الوجوه، بالإضافة إلى أبرز المعالم اللندنية، كالباص الأحمر ذي الطبقتين.

شاهدي أيضاً:

أفكار عمليّة من جُمانة أبو فاضل لديكور الزوايا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي