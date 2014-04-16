الوجبات الخفيفة ترسم وجوه المشاهير

افتتح معرض فنّي فريد من نوعه، في غاليري "وايت سبايس" بلندن، أخيراً.

بعد أسبوع من التحضير، استخدم المتخصّصان في فنّ الطعام نايثن وايبرن (24 سنة) وإيما طوماس (34 سنة)، ما يقارب 12 ألف لوح "تويغليتس" Twiglets و54 كيلوغراماً من "الكراكرز" Cream Crackers و10 كيلوغرامات من "الميني تشيدرز" Mini Cheddars من وجبات "جايكوبس" JACOB'S الخفيفة لصناعة تماثيل ثلاثية الأبعاد وصور فنية لوجوه المشاهير، بما فيها صورة دوقة ودوق "كامبردج"، ومعالم "مدينة الضباب".

ومن بين صور الوجوه المعروفة، نتعرّف إلى أحد حكام برنامج "أكس فاكتور" شاريل كول وهاري ستايلز من فريق "وان دايركشن" الغنائي والعارضة تويغي والمقدّم فيليب شوفيلد وهولي ويلوغبي.

وترسم عناصر الوجبات الخفيفة تفاصيل هذه الوجوه، بالإضافة إلى أبرز المعالم اللندنية، كالباص الأحمر ذي الطبقتين.

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