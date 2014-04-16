8 نصائح تحميك من البدانة

تفشّت السمنة في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، ولا سيّما في المجتمعات العربية.

الاختصاصي في علم الحمية والتغذية نبيل العياشي، يقدّم لك أهمّ النصائح التي تقيك منها:

يشدّد العياشي على اعتبار السمنة أحد الأمراض الخطيرة المنتشرة في جميع الدول، وذلك بسبب:

• التغذية غير الصحيّة.

• قلّة الحركة وممارسة الرياضة.

وثمّة نصائح تساعد في تفادي الوقوع في فخّ السمنة:

1. تجنّبي تناول الأطعمة المقلية بالزيت، كالبطاطس مثلاً، والمحليات الصناعيّة والسكر.

2. احترمي التنوّع الغذائي، بالإكثار من تناول الخضر والفاكهة، بما فيها المجففة، نظراً إلى غناها بالألياف.ولا تغفلي أبداً عن الحبوب الكاملة التي تساعد في خفض "الكوليسترول" والحفاظ على معدّل السكّر في الدم.

3. مارسي الرياضة بمعدّل 4 مرات في الأسبوع، كالمشي لمدة 15 دقيقة في اليوم الأول، ثمّ الانتقال على نحو تدريجيّ إلى 30 دقيقة أو أكثر، بعد ذلك، حسب قدراتك.

4. تجنّبي تناول المكمّلات الغذائية والإكثار من تناول الوجبات الغنية بالدهون.

5. ابتعدي عن الحميات غير العلميّة.

6. إلجئي إلى استشارة ذوي الاختصاص، لأنّ إنقاص الوزن عمليّة سهلة. ولكن الصعب هو في كيفيّة الحفاظ على الوزن المثالي، بعد التخلّص من الكيلوغرامات الزائدة؛ علماً أن الكثيرين يلجئون إلى حميات جاهزة، من دون أن يُدركوا المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج بعد ذلك، كإصابتهم بفقر الدم وأمراض الكلى.

7. اتّبعي نظاماً غذائيّاً صحيّاً مناسباً للحفاظ على الوزن المطلوب، من دون أضرار؛ فالمهمّ بعد الحمية هو عدم استرجاع الجسم للوزن الذي فقده.

8. إقرئي محتويات بعض السلع قبل شرائها، من أجل معرفة عدد السعرات الحرارية، لا سيّما بالنسبة إلى المصابين بالسمنة.

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