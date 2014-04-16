بدء نظر ثالث جلسات قضية “التخابر”

بدأت ، منذ قليل ، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصرصادق وحضورالمستشارين تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة وخالد ضياء المحامى العام و امانة سر احمد جاد و احمد رضا .

وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام مع تزويد القاعة بشاشات عرض وكذا قفصى الاتهام وعند اثبات المحكمة حضور المتهمين اخذوا يصرخون مرددين ” مش سامعين الصوت واطى ”

> وردد القاضى امبارح كان الصوت كويس انا الصوتى رايح

> وقال يا دكتور مرسى انت هنا في جلسة ما تقعدش تسلم على المتهمين كلهم العريان وغيرهم

> فرد مرسى انت سامعنى : انا بسلم على الشعب المصرى كله .

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الارهابية ‏,‏ ومحمد بديع المرشد العام للجماعة‏,‏ ونائبيه خيرت الشاطر‏,‏ ومحمود عزت‏,‏ ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق‏.

كما أمر بركات كذلك بإحالة محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد, ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه, وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان, و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان, إلى محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.