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الدميري يشهد توقيع إتفاق بين موانئ البحر الأحمر وشركة طابا هايتس

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الدميري يشهد توقيع إتفاق بين موانئ البحر الأحمر وشركة طابا هايتس الدميري يشهد توقيع إتفاق بين موانئ البحر الأحمر وشركة طابا هايتس

وزير النقل أثناء التوقيع

شهد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل توقيع إتفاق مساهمين بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة طابا هايتس وشركة طابا للفنادق التى تمتلك أكبر قرية سياحية بالمنطقة حيث يوجد بها 5 فنادق عالمية مزودة بكافة أنواع الرفاهية التى تحقق متطلبات ومقومات السياحة العالمية .

تهدف الإتفاقية إلى تنشيط السياحة بالمنطقة حيث قام بتوقيع الإتفاقية اللواء بحري  حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومن الجانب الأخر الأستاذ جمال مرسي عن شركة طابا هايتس وطابا للفنادق .
> وأوضح الدكتور الدميرى أن الإتفاق يتضمن تملك هيئة موانئ البحر الأحمر لـ 51% من مينا طابا هايتس السياحي على أن يتم تأسيس شركة مساهمة مع شركتى طابا هايتس وطابا للفنادق تقوم بإدارة الميناء السياحي دون أدني تكلفة علي الدولة مضيفاً أن وزارة النقل وضعت فى إعتبارها ضرورة تنشيط عمليات السياحة فى تلك المنطقة من خلال إستقبال الوفود السياحية القادمة الى هذا المنتجع السياحى عن طريق ميناء العقبة والنقل بحرا الى ميناء طابا السياحي .

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