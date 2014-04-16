بديع للقاضى في قضية التخابر: “احنا مش نسانيس”

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصرصادق وحضورالمستشارين تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة وخالد ضياء المحامى العام و امانة سر احمد جاد و احمد رضا .

واستمعت المحكمة إلى محامى منتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين الاول والثانى واعترض دفاع المتهمين الأصليين عنهم وكذالك المتهمين داخل القفص ..وصرخ بديع من داخل قفص الاتهام بعصبية قائلا : انت بتعاملنا كنسانيس وبتقطع علينا الصوت زى ما تحب احنا عايزين نسمع دفاعنا .. ورد القاضى خلاص يا دكتور.

وطلبت المحكمة فض الأحراز حتى لا يتم تعطيل القضية الا ان دفاع المتهمين الأصليين اعترضوا وهدد أحدهم بالانسحاب .. مما اثار حفيظة القاضى قائلا “انا لا اتعامل معى بهذه الطريقة ال عايز ينسحب ينسحب انت حر ده حقك خلاص مع السلامة لا اله الا الله ” ..وحدثت العديد من المشادات الكلامية بين القاضى والدفاع.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الارهابية ‏,‏ ومحمد بديع المرشد العام للجماعة‏,‏ ونائبيه خيرت الشاطر‏,‏ ومحمود عزت‏,‏ ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق‏.

وكذلك محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد, ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه, وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان, و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان, إلي محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.