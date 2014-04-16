هذا ما تقدّمه عواصم الموضة لسهرات هذا الموسم

مع موسم الأعراس والحفلات الذي نعيشه هذه الأيّام، يُصبح البحث عن ثياب السهرة والعثور على الطلّة المناسبة أمراً صعباً ومربكاً، في زحمة هذا الكمّ الكبير من الطلات والخطوط والألوان، التي تقدّمها منصّات العرض في كلّ موسم. ويبقى السؤال الأهمّ بالنسبة إلى اختيار ثياب السهرة هو: عن أيّ نوع من الطلات تبحثين؟ وهل تتوقين إلى فستان سهرة يلفت الأنظار؟ أم تفضّلين الثياب البسيطة الهادئة؟ وفي كلتا الحالتين، عليك ألا تكوني خارج سياق الموضة، أو بعيدة عمّا يدور فوق منصات عروض الأزياء، أوغير آبهة بما يحدث فيها من تغييرات دراماتيكيّة، موسماً بعد آخر، لأنّ ثياب السهرة لا تقبل الخطأ أبداً، والفشل في اختيار الطلّة المناسبة، ربما يترك انطباعاً سلبياً في نفوس الحاضرين، لا يمكن إصلاحه بسهولة.

وصايا في اختيار ثياب السهرة

• البحث عن طلّة مسائيّة مميّزة لا يعني أن تكوني غارقة في البهرجة والمبالغة في التزيّن. فالأناقة هي رديف البساطة التي يُطلق عليها خبراء الموضة اسم "السهل الممتنع"، وهي السرّ في النجاح أو الفشل في هذا الامتحان غير السهل.

• يُمكن أن نسأل، بكلّ بساطة، لماذا أخفقت هذه المرأة في الاختيار؟ ولكن من الصعب أن نسأل: لماذا نجحت امرأة أخرى؟ هنا يكمن سرّ الأناقة وأسلوب اللبس المميّز الذي يعتمد أساساً على دراسة شكل الجسم واختيار القصّات والخطوط التي تُبرز مواطن الجمال التي فيه، وتُخفي العيوب.

• تذكّري أنّ ثياب السهرة لا بدّ لها من أن تكون مترفة وذات نوعيّة راقية، على صعيد الخامة والتفصيل والخياطة، قدر المستطاع، وإلا ظهرت كأنّك غير راغبة في الاحتفال وغير مستعدّة لهذه الأوقات النابضة بالفرح، أو أنك لم تبذلي جهداً معقولاً لإظهار استقلاليّتك وذوقك في اللبس. لذا، لا تبخلي على نفسك، وحاولي أن تبذلي جهداً للابتعاد عن الثياب الرخيصة.

• العفوية والتلقائية والابتعاد عن التكلّف يُمكن أن تحوّل حتى الثياب العادية إلى أخرى استثنائية. فالثياب لوحدها غير كافية من دون أن تقرنيها بالسلوك الذي يشي بشخصيّتك أنت، والذي يقول إنك اخترت ثيابك عن قصد ودراية. لكن شرط ذلك هو ألا تظهري وكأنّك بذلت جهداً فوق العادة في الاختيار.

• لا تنسي السرّ الذي يكمن في الجاذبية والجمال الذي تولّده الثقة في النفس، والذي يُترجم في طريقة السير والوقوف ومواجهة الناس وإلقاء التحية. وهذا ما يُفسّر لنا كيف تكون نفس الثياب جميلة على امرأة وغير جميلة على امرأة أخرى.

وإليك أبرز ملامح الموضة في ثياب السهرة، كما قدّمها أشهر المصمّمين العالميين الذين شاركوا في أسابيع الموضة الأربعة (نيويورك ولندن وميلان وباريس). ولا تنسي أنّ السرّ يكمن أساساً في اختيار الطلّة التي تُخفي العيوب وتُبرز مواطن الجمال.