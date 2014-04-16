تعرّفي إلى أجمل اطلالات بطلة مسلسل "ليث ونورا"

فرح زينب عبدالله الممثلة التركية الجميلة من أب عراقي وأم تركية، لمع نجمها بعد النجاح الساحق الذي حققته في مسلسل على مر الزمان، الذي تابعه العديد من الناس في العالم العربي، وتعود اليوم لتشارك النجم الوسيم والذي تعشقه الكثير من النساء كيفانج طاطليتو في عمل جديد يحمل اسم ليث ونورا. فرح لم تنل شهرتها من التمثيل فحسب بل أيضاً من جمالها الجذاب ومن أسلوبها المميز في اختيار ملابسها، وهي تعد من الممثلات التركيات الأكثر أناقة. واليوم سنتعرف أكثر على هذا الأسلوب وعلى أناقتها.

تتمتع فرح بأسلوب بسيط ولكن معاصر وجذاب، فهي تعرف تماماً كيف تختار ملابسها وكيف تختار التصميمات التي تناسب قوامها وملامحها، فنراها تتبع آخر صيحات الموضة لكن دون المبالغة حتى أصبح لها بصمتها الخاصة في الموضة.

تفضل فرح الملابس العملية نوعاً ما وكثيراً ما نراها تختار تنورة مع قميص قطني أو Top رسمية وهذه هي اطلالتها المفضلة، كما تختار على السجادة الحمراء فساتين طويلة أو تيورات وJumpsuits عصريين، أما لاطلالتها اليومية فهي تفضل الجينز والملابس القطنية المريحة.

تختار دائماً الألوان من درجات هادئة ونادراً ما نراها في لون صارخ وقوي، كما أن اللونين الأسود والأبيض هم من ألوانها المفضلة وكثيراً ما رأيناها تعتمدهم في اطلالتها الرسمية وكذلك العملية.

لا تبالغ باختيار اكسسوراتها فنحن نادراً ما نراها ترتدي عقد أو حلق كبير، انما تختار دائماً المجوهرات الناعمة. أما الأحذية فهي تحب الكعوب العالية وخاصة للمناسبات الرسمية.

تفضل فرح الجمال الطبيعي، وتختار دائماً تسريحات الشعر البسيطة والمكياج الهادئ والذي يناسب جمالها وملامحها الأوروبية كثيراً.

شاهدي مجموعة الصور التي اخترناها من أجمل اطلالات فرح وشاركينا رأيك بأناقتها وأسلوبها.