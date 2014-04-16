بالفيديو.. «أديب»: «فيلم هيفا بيعمل مليون جنيه كل يوم.. مجتمع متمسك بأخلاقه»

انتقد الإعلامي عمرو أديب عدم عرض الفيلم الأجنبي «نوح» في مصر، مساء الثلاثاء، في الوقت، الذي يتم فيه عرض فيلم «حلاوة روح»، الذي تلعب بطولته الفنانة هيفاء وهبي.

وقال «أديب»، في حلقته ببرنامج «القاهرة اليوم» على قناة «أوربت»، مساء الثلاثاء: «الفيلم بيعمل كل يوم مليون جنيه.. يقولك إيه ده شيء مقزز وكل يوم الفيلم بيعمل مليون جنيه في جيب السبكي.. والسبكي رجل فنان راقي.. والمجتمع اتقلب على فيلم عن نبي، وماحدش يروح يشوف قصة سيدنا نوح».

وأضاف: «أنا بتكلم عن حالة النفاق في المجتمع وتفاجئ يجيب لك الأيباد وتلاقيه منزل الفيلم»، متسائلًا: «مين بيروح يتفرج.. اللهو الخفي؟»، وتابع: «يقولك المجتمع متمسك بتقاليده وأخلاقه».

وقال: «سيبكوا هيفا عاملة إيه، الطفل حاجة حلوة حاجة وحشة، وفيلم نوح اللي العالمي كله بيتفرج عليه نبي من أنبياء ربنا ماينزلش.. وبصرف النظر الفيلم (حلاوة روح) يضايقك أو يفرحك وأنا مشفتش الفيلم.. والشعب غريب جدًا.. وماحبش أنقد فيلم ماشفتوش».