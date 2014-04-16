محمد بن راشد: التميز استراتيجية الإمارات التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات نجحت منذ قيامها في تقديم نموذج يحتذى للدول المتميزة، وتمكنت خلال فترة وجيزة بقياس عمر الشعوب من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال وتبوأت المراكز الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية نتيجة تطبيق سياسة واضحة تقوم على تأصيل نهج التميز والإبداع في كافة المجالات.

وأضاف سموه في كلمته الافتتاحية في كتيب جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2014: اعتمدت بلادنا هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجيتها التنموية، وحرصت على تعميمه كثقافة شملتها بكافة أوجه الاهتمام والعناية، ودأبت على تنميتها في مجتمع الأعمال وسائر القطاعات الأخرى، ومع كون التميز عنواناً لسياسات دولتنا على الصعيدين الداخلي والخارجي.

يبقى سعينا قائماً لغرس أسسه بين شركائنا ومؤسساتنا، ومساعدتها على تعزيز تنافسيتها والارتقاء بأدائها عبر تطبيق أفضل ممارسات الأعمال العالمية.

وعلى هذا الأساس جاءت هذه الجائزة بهدف تقديم مزيد من الدعم لتطوير قطاع الأعمال ولتحفيز الأداء المؤسس المتميز في الدولة، إيماناً منا بأن المضي في طريق النمو والازدهار الاقتصادي يملي علينا التمسك بقيم الإبداع والابتكار والتأكد من وضعها موضع التطبيق العملي في بيئة الأعمال، وكذلك في عموم القطاعات كضمانة أساسية لرقيها وازدهارها.

وانطلاقاً من أواصر الأخوة والتكامل، ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمعنا بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة ورغبة في المساهمة الإيجابية في تعزيز تنافسية الشركات والمؤسسات العاملة هناك على مستوى الأسواق العالمية، يسعدنا اليوم أن نرى الجائزة تخطو خطوة جديدة متقدمة إلى الأمام بفتح باب الترشيح لفئاتها المختلفة أمام جميع الشركات في دول المجلس بغية تعميم الفائدة والتعاون في نشر ثقافة الإبداع في ربوع المنطقة وإرساء أسس بيئة إبداعية وابتكارية لممارسة الأعمال فيها.

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