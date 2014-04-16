بالفيديو: أورلاندو بلوم في الأردن مع اللاجئين السوريين

من الواضح أن نجوم هوليوود البعيدين كل البعد عن عالمنا وواقعنا قد أصبحت سوريا قضيتهم أيضاً، ووضع اللاجئين المحزن همهم الأساسي في مسيرتهم الإنسانية.

فعلى خطى النجمة العالمية Angelina Jolie، زار النجم Orlando Bloom، اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن .

وجلس سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة Orlando مع الأطفال والعائلات واستمع لمعاناتهم كما حضر صفاً موسيقياً في مركز اليونيسيف، وجلس كأي تلميذ سوري من المخيم في الصف وتابع صفاً دراسياً معهم.

وبعدما تأثر Orlando، الذي حصل مؤخراً على نجمة خاصة به في رصيف المشاهير في هوليوود، بمعاناة الأطفال قال " أطفال سوريا شاهدوا كمّاً كبيراً من العنف أكثر مما يجب أن يراه الأطفال العاديون من عنف ".

وأكثر ما أخاف نجم هوليوود، البالغ من العمر 37 عاماً، هو أن هؤلاء الأطفال باتوا جيلاً تائهاً بلا علم ولا حماية أو دعم نفسي، ومن المؤكد أن كل ذلك سيتحوّل إلى عدائية في السنوات المقبلة، بحسب تعبيره.

يذكر أن الممثل Orlando Bloom كان قد اختير عام 2009 من قبل اليونيسيف ليكون سفيراً للنوايا الحسنة في العالم.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"