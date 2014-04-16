تنفيذي الشارقة يناقش صيانة المباني والأسواق والحدائق

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وذلك بمكتب سمو الحاكم.

وبدأ المجلس اجتماعه بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته وقدم الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة شرحا بشأن الطلبات التي تقدمت بها بلديات المنطقة الوسطى لصيانة وإضافات لبعض المباني والأسواق والحدائق. ووجه المجلس دائرة الأشغال العامة بالتنسيق مع البلديات لحصر جميع المشاريع ورفعها للحاكم وفق الأولوية.

وبناء على توجيهات سابقة للمجلس التنفيذي اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة والمقدمة من رئيسها محمد بن علي النومان والمتضمنة اجراءات تعديلات على المرسوم الأميري بشأن انشاء نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

ووجه المجلس التنفيذي برفع مشروع المرسوم لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة مع الأسماء المرشحة لادارة مجلس النادي تمهيدا لاعتماده من سموه. واستعرض محمد بن علي النومان رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي رئيس لجنة احتفالات اليوم الوطني بإمارة الشارقة تقريراً مفصلاً عن الفعاليات والأنشطة التي قامت بها اللجنة.

وأشار النومان إلى التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بأن تكون احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الثاني والأربعين مهيبة وتبرز الدور الكبير الذي لعبه القادة المؤسسون في تحقيق أعلى مستويات الرقي والتقدم في كافة مجالات الحياة، وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووجه المجلس برفعه لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة.