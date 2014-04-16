ريم الهاشمي: إكسبو دبي أول معرض عالمي أخضر

اكدت معالي ريم الهاشمي وزير دولة أن الامارات ملتزمة بتنظيم دبي اكسبو 2020 كأول معرض عالمي اخضر في العالم حيث سيتم توفير مساحات كبيرة للأنشطة الخضراء والممارسات المستدامة وهو النهج الذي سيستمر للسنوات التالية لتنظيم اكسبو في الدولة، كما سيتم الاعتماد على شركاء اقوياء وتكنولوجيات جديدة في الاستدامة مع توظيف التقاليد التراثية المستدامة في الدولة مثل ابراج الهواء "المعروفة محليا بالبراجيل" ومع الالتزام بذلك للأجيال القادمة ليسيروا عليها.

جاء ذلك في الحلقة النقاشية ضمن الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم حضرها وشارك فيها معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة، وحكيمة الحيطة وزيرة البيئة في حكومة المملكة المغربية، وألون ديفيس وزير الموارد الطبيعية والاغذية في حكومة ويلز، وأدارها عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ارينا".

وقالت الهاشمي: نهدف أن نكون مركزا للطاقة، ولدينا قاعدة هيدروكربونية قوية ولكن الاعتماد على احتياطيات النفط لم يكن ضمن استراتيجيتنا. و30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دولتنا قائم على النفط، مع أقل من 5٪ في دبي، ونحن ملتزمون بتقديم الإكسبو 2020 كأحد أهم المعارض الخضراء في العالم التي تعمل بآليات مستدامة. ونحن بحاجة لبدء العمل لتحقيق هذه الطموحات في القريب العاجل من خلال إبرام الشراكات مع المؤسسات والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

إصلاحات مؤسسية

وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة من عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"والذي ادار الحلقة قال خلالها :"إن تحقيق الاقتصاد الأخضر يصب في مصلحتنا جميعاً، فأحد أكثر المسائل واقعية بالنسبة لي هو تجنب تبعات التغير المناخي والذي لن يحدث إلا بتحركنا حالاً ومضاعفة الطاقة المتجددة في المدى المنظور، وكثيرا ما يسأل الأفراد لماذا تقوم إيرينا على اقتصاد الهيدروكربون فأجيب أننا موجودون هنا في دولة الإمارات حيث توجد الرؤية الهادفة لاقتصاد أخضر."

وقالت حكيمة الحيطي وزيرة البيئة في المملكة المغربية: "بدأنا في المغرب الإصلاحات المؤسسية والقانونية من أجل البدء في العمل نحو اقتصاد أخضر ومستدام. وتأتي 96٪ من طاقتنا من الخارج، ولكن هدفنا هو تقليل ذلك إلى 40٪ بحلول العام 2020 لإبراز حتمية إيجاد مصادر طاقة أكثر استدامة. يجب أن تعمل جميع المؤسسات في الدولة معاً وتكون مثالاً يحتذى به."

وقال ألون ديفيس، وزير الموارد الطبيعية والأغذية في حكومة ويلز: "تواجهنا جميعاً تحديات في القرن الواحد والعشرين، ولابد أن نعمل لمواجهة هذه التحديات والبحث عن مصادر متجددة ومستدامة للطاقة. فمنذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وتشكل الصناعة قوة أساسية في الاقتصاد ولا تزال تشكل هذه القوة، ونحن في السعي للبحث عن مصادر متجددة للطاقة، ويتوجب علينا كأفراد ومجتمعات العمل معاً لخلق اقتصاد مستدام وتوجيه رسالة للأجيال القادمة."

ريادة

أشادت هيلين كلارك من برنامج الامم المتحدة الانمائي بريادة الامارات في المنطقة بالمبادرات الخضراء والسعي لبناء اقتصاد أخضر مستدام.

وقالت: نحن في الأمم المتحدة شركاء لدولة الامارات في السعي نحو تحقيق هذا الهدف. وقالت هذه القمة هي منصة لجميع الرواد في هذا المجال للتعاون معاً لتحقيق بيئة خضراء واقتصاد مستدام.