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"تربية نوعية القاهرة" تدشن ورش عمل لتشكيل الصورة الذهنية لحقوق الطفل

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أطلق قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، العديد من ورش العمل للاهتمام بالقضايا المجتمعية ودور المسرح التربوى فى تشكيل الصورة الذهنية لحقوق الطفل، خلال هذه الفترة، أهمها نبذ العنف، ومناهضة ختان الإناث، ومكافحة التدخين، والإدمان، والزواج المبكر، والتحرش.

فيما تضمنت ورش العمل التى أقيمت تحت رعاية الدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتور جيهان يسرى وكيل كلية الإعلام وبإشراف الدكتورة راندا رزق أستاذ مساعد بقسم الإعلام التربوى بجامعة القاهرة، كيفية تعليم الطلاب حرفية التأليف وإخراج المسرح التربوى, مع انطلاق المعالجة الدرامية من منطوق حكم قضية زينة وربطها بحقوق الطفل السبعة المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل بالأمم المتحدة.

وجاءت أهم الفعاليات التى تضمنتها ورش العمل هى الحق فى حياة كريمة والصحة والتعليم والسكن والمعيشة والغذاء واستخدم المخرج والمؤلف النص محمد عبد الله تكنيك الفوتوكادر السينمائى، من خلال سلسلة اللوحات المنفصلة المتصلة لتنسيق الوضع الراهن للطفل فى العالم أجمع.

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