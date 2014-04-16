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الثلاثاء.. البابا تواضروس يفتتح معرضا للوحات الفنية بالكنيسة الأسقفية

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الثلاثاء.. البابا تواضروس يفتتح معرضا للوحات الفنية بالكنيسة الأسقفية الثلاثاء.. البابا تواضروس يفتتح معرضا للوحات الفنية بالكنيسة الأسقفية

يفتتح البابا تواضروس الثانى معرضا للوحات الفنية بالكنيسة الأسقفية فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 22 إبريل.

ووجه المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقران الإفريقى دعوات لحضور حفل الافتتاح الذى سيترأسه البابا تواضروس.

وقالت الدعوة: "يتفضل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بافتتاح ورعاية معرض اللوحات الزيتية والمائية والتماثيل تحت عنوان "طريق الخلاص" بمشاركة 11 فنانا من كبار وشباب فنانى بإشراف الدكتور فريد فاضل، ويستمر المعرض حتى 8 مايو".

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