كوريا الجنوبية‬ تعلن إنقاذ جميع ركاب سفينة غرقت قبالة سواحلها الجنوبية

تمكن خفر السواحل في كوريا الجنوبية من إنقاذ جميع ركاب سفينة غرقت، الأربعاء، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد وعلى متنها 350 شخصا على الأقل، حسب ما أعلن التلفزيون المحلي.

وهرعت سفن خفر السواحل الكورية لإنقاذ ركاب السفينة التي غرقت حين كانت في طريقها من ميناء أينشيون في غرب البلاد إلى جزيرة جيجو السياحية الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن معظم ركاب السفينة هم طلاب في المرحلة الثانوية، كانوا في طريقهم إلى جزيرة جيجو في رحلات مدرسية، في حين لم يتمكن خفر السواحل من تأكيد تلك التقارير.