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القبض على 5 من عناصر «الإخوان» في بورسعيد

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القبض على 5 من عناصر «الإخوان» في بورسعيد القبض على 5 من عناصر «الإخوان» في بورسعيد

 

حبس أنصار الإخوان

ألقت قوات الأمن القبض علي 5 من جماعة الاخوان المسلمين متهمين بارتكاب أعمال عنف تستهدف المنشأت والمرافق الحيوية والشرطية والعسكرية واستهداف ضباط وأفراد الشرطة .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط إدارة الأمن الوطني مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن .. أسفرت عن ضبط كلًا من «أحمد سمير العزب ــ مقيم دائرة العرب ، أيمن محمد العربي ــ مقيم دائرة الزهور، أحمد شعبان عبد السلام ــ مقيم دائرة قسم بورفؤاد أول ، محمود أيوب محمود ــ مقيم دائرة قسم الزهور، محمد السيد الداودى حسن ـــ مقيم دائرة قسم الزهور»، وجميعهم من المنتمين لجماعة الإخوان .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و بالعرض علي النيابة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.

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