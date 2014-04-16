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خطفُ السفير الأردني في ليبيا

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خطفُ السفير الأردني في ليبيا خطفُ السفير الأردني في ليبيا

    طالب مسلحون خطفوا سفير الأردن لدى ليبيا أمس الثلاثاء بالإفراج عن متشدد إسلامي معتقل بالأردن مقابل إطلاق سراحه.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إن مسلحين ملثمين خطفوا السفير فواز العيطان من أحد شوارع العاصمة طرابلس بعد إطلاق النار على سيارته وإصابة سائقها.

وقال عصام بيت المال عضو فريق التحقيق الليبي في حادثة الخطف إن الخاطفين طلبوا الافراج عن محمد الدرسي وهو متشدد إسلامي ليبي حكم عليه بالسجن المؤبد عام 2007 بتهمة التخطيط لتفجير المطار الرئيسي في الأردن.

وأضاف بيت المال ان الخاطفين أعلنوا عن مطالبهم من خلال اتصال أجروه على الهاتف الخاص بالسفير والذي ترك في السيارة بعد واقعة الخطف.

وقالوا إن السفير لم يصب بأذى.

وأبلغ رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور البرلمان أن "ستتخذ كل الاجراءات المناسبة للحفاظ على حياته واطلاق سراحه."

لكن الإذعان لمطلب الخاطفين يمكن أن يشكل سابقة خطيرة للأردن أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم القاعدة.

وقال مسؤول مخابرات أردني كبير لرويترز "يعتقل الأردن حاليا بعضا من كبار رجال الدين والجهاديين العالميين التابعين للقاعدة مثل محمد المقدسي وأبو قتادة. أي صفقة بشأن الدرسي قد تشجع جهاديين آخرين على السير في نفس النهج لذا فإن الأمر صعب للغاية."

وعلقت شركة الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها إلى طرابلس بعد اختطاف السفير.

وأصبحت عمليات الخطف شائعة في ليبيا وكثيرا ما يستهدف الخاطفون المسؤولين الأجانب. ومنذ بداية العام خطف خمسة من الدبلوماسيين المصريين ومسؤول تونسي ومسؤول تجاري كوري جنوبي.

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