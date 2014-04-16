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حضور سعودي بارز في الملتقى (12) للتشغيل والصيانة في البلدان العربية

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حضور سعودي بارز في الملتقى (12) للتشغيل والصيانة في البلدان العربية حضور سعودي بارز في الملتقى (12) للتشغيل والصيانة في البلدان العربية

    تشارك المملكة بحضور مميز في أعمال الملتقى الثاني عشر للتشغيل والصيانة الثاني عشر في البلدان العربية، الذي يعقد بمنتجع أتلانتس دبي خلال ١٨-٢٠ مايو المقبل.

وترعاه وزارة الأشغال العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "الصيانة نحو العالمية".. ويتمثل الحضور السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، وعدة جهات وهيئات.

وقال الأمين العام للملتقى الدكتور زهير بن محمد السرّاج: الهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في مجال التشغيل والصيانة في الدول العربية ونظرائهم من الدول المتقدمة، لتطوير الخدمات الهندسية في مجال التشغيل والصيانة في دول المنطقة، وبحث أفضل السبل لنقل التقنية وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية. وأشار إلى أنه قد تم اختيار إقامة الملتقى في إمارة دبي نظراً لما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة دبي خصوصاً من تميز وتقدم وازدهار على مستوى صيانة المرافق في ضوء القفزة العمرانية التي تعيشها الإمارة والتحديات التي تشكل تميزاً لحكومة إمارة دبي.

من جانبه أوضح رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة، رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفوزان، أن الملتقى يتضمن ثمانية محاور تشمل مختلف جوانب الصيانة والتشغيل.

والجدير بالذكر بأن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية تدعم الملتقى منذ بدء انطلاقته عبر تعزيز المحتوى العلمي وتبادل الخبرات، ويقام الملتقى هذا العام برعاية وتعاون وزارة الأشغال العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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