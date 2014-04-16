الحازمي يجري عشر عمليات تدبيس معدة في مستشفى الرس

الرس – سليمان الخليفة

استأنف الدكتور علاء الحازمي استشاري جراحة المناظير والسمنة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض يوم الاثنين الماضي عمليات جراحة السمنة في مستشفى الرس العام بعد أن توقف البرنامج لمدة شهرين لتواجد الدكتور خارج المملكة في مهمة عمل حيث أجرى الحازمي خلال ثلاثة أيام عشر عمليات تدبيس معدة جميعها تكللت بالنجاح وتعتبر هذه الزيارة ضمن سلسة من الزيارات للفريق الطبي حيث أجريت أكثرمن (145) عملية في الزيارات السابقة ولقيت نجاحاً كبيراً وستتوالى الزيارات خلال الفترة القادمة حيث مازال عدد المرضى في قائمة الانتظار أكثر من (300) مريض.