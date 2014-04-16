أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الحازمي يجري عشر عمليات تدبيس معدة في مستشفى الرس

Google+ Print
الحازمي يجري عشر عمليات تدبيس معدة في مستشفى الرس الحازمي يجري عشر عمليات تدبيس معدة في مستشفى الرس
869373904372.jpg

د. علاء الحازمي

الرس – سليمان الخليفة

    استأنف الدكتور علاء الحازمي استشاري جراحة المناظير والسمنة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض يوم الاثنين الماضي عمليات جراحة السمنة في مستشفى الرس العام بعد أن توقف البرنامج لمدة شهرين لتواجد الدكتور خارج المملكة في مهمة عمل حيث أجرى الحازمي خلال ثلاثة أيام عشر عمليات تدبيس معدة جميعها تكللت بالنجاح وتعتبر هذه الزيارة ضمن سلسة من الزيارات للفريق الطبي حيث أجريت أكثرمن (145) عملية في الزيارات السابقة ولقيت نجاحاً كبيراً وستتوالى الزيارات خلال الفترة القادمة حيث مازال عدد المرضى في قائمة الانتظار أكثر من (300) مريض.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية