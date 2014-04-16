أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«المصري اليوم» تكسر حاجز 6.5 مليون متابع على الشبكات الاجتماعية

  • مصر
  • 11
Google+ Print

تخطى عدد متابعى صفحة «المصرى اليوم» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أكثر من 4 مليون قارئ، لتصبح واحدة من أكثر الصحف المصرية حضورًا على هذه الشبكة الاجتماعية، حيث يتمكن المستخدم من متابعة أحدث الأخبار التى تنشرها الجريدة، لحظة بلحظة، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الأخبار والصور والفيديو.

وإذ تشكر «المصرى اليوم» ثقة جمهور متابعيها، فإن هذه المرحلة الجديدة تؤكد أنها صاحبة أكبر اجتماعية على الإنترنت، وأكثرها تفاعلًا مع الجمهور، حيث يتابع حسابها الأساسى على «تويتر» أكثر من مليون و500 ألف متابع، بالإضافة إلى اقترابها من مليون متابع لصفحتها على «جوجل بلاس».

وبالإضافة لهذا دشنت «المصرى اليوم» حسابًا لها على موقع «إنستجرام»، فضلًا عن قناة لها على موقع «يوتيوب» يصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 181 ألف شخص، وتخطى عدد مشاهدات موادها المصورة 34 مليونًا و579 ألف مشاهدة، ليتجاوز إجمالى متابعيها على الشبكات الاجتماعية 6 ملايين ونصف المليون قارئ.

وتقدم «المصرى اليوم» العديد من الخدمات الرقمية المختلفة، إلى جانب محتواها الإخبارى الأساسى، وذلك من خلال «حوارات تفاعلية» تجريها بين قرائها والشخصيات العامة على «تويتر»، سعيًا منها لتطوير أدواتها، بما يتماشى مع الفضاء الإلكترونى، إضافة إلى المتابعة اللحظية للموضوعات والقضايا التى يتداولها رواد الشبكات التفاعلية المختلفة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الوسائط المتعددة «الفيديو، الصوت، الصورة»، وتقديم محتوى «صحافة المواطن»، كما تستعين بجميع عناصر «التفاعلية» مع قرائها على «فيس بوك» و«تويتر»، مركزة على اهتمامات القارئ، مع تقديم خدمتها الإخبارية بدقة وسرعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل