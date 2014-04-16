«المصري اليوم» تكسر حاجز 6.5 مليون متابع على الشبكات الاجتماعية

تخطى عدد متابعى صفحة «المصرى اليوم» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أكثر من 4 مليون قارئ، لتصبح واحدة من أكثر الصحف المصرية حضورًا على هذه الشبكة الاجتماعية، حيث يتمكن المستخدم من متابعة أحدث الأخبار التى تنشرها الجريدة، لحظة بلحظة، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الأخبار والصور والفيديو.

وإذ تشكر «المصرى اليوم» ثقة جمهور متابعيها، فإن هذه المرحلة الجديدة تؤكد أنها صاحبة أكبر شبكة اجتماعية على الإنترنت، وأكثرها تفاعلًا مع الجمهور، حيث يتابع حسابها الأساسى على «تويتر» أكثر من مليون و500 ألف متابع، بالإضافة إلى اقترابها من مليون متابع لصفحتها على «جوجل بلاس».

وبالإضافة لهذا دشنت «المصرى اليوم» حسابًا لها على موقع «إنستجرام»، فضلًا عن قناة لها على موقع «يوتيوب» يصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 181 ألف شخص، وتخطى عدد مشاهدات موادها الإخبارية المصورة 34 مليونًا و579 ألف مشاهدة، ليتجاوز إجمالى متابعيها على الشبكات الاجتماعية 6 ملايين ونصف المليون قارئ.

وتقدم «المصرى اليوم» العديد من الخدمات الرقمية المختلفة، إلى جانب محتواها الإخبارى الأساسى، وذلك من خلال «حوارات تفاعلية» تجريها بين قرائها والشخصيات العامة على «تويتر»، سعيًا منها لتطوير أدواتها، بما يتماشى مع الفضاء الإلكترونى، إضافة إلى المتابعة اللحظية للموضوعات والقضايا التى يتداولها رواد الشبكات التفاعلية المختلفة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الوسائط المتعددة «الفيديو، الصوت، الصورة»، وتقديم محتوى «صحافة المواطن»، كما تستعين بجميع عناصر «التفاعلية» مع قرائها على «فيس بوك» و«تويتر»، مركزة على اهتمامات القارئ، مع تقديم خدمتها الإخبارية بدقة وسرعة.