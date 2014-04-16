ولي عهد الشارقة يشهد حفل ختام جائزة القرآن الكريم والسنة النبوية

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس في القاعة الكبرى بقصر الثقافة بالشارقة، الحفل الختامي لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها السابعة عشرة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.

وألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة سلطان مطر بن دلموك، كلمة بهذه المناسبة قال فيها إنها لمناسبة سعيدة أن يتجدد لقاؤنا السنوي معكم بهذه المناسبة الطيبة في إمارة العلم والثقافة عاصمة الثقافة الإسلامية؛ للاحتفال بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة في دورتها 17 لعام 1434 من الهجرة الموافق لعام 2013 ميلادي.

تميز

وقال ان جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية هي ثمرة من هذه الثمار اليانعة والتي أصبحت من الجوائز القرآنية المميزة ويتنافس فيها المتنافسون على مستوى الدولة.

وأضاف أنه في هذه الدورة تنافس على مسابقة القرآن الكريم على مستوى الدولة ( 443) متسابقا ومتسابقة وقد فاز (102) متسابق ومتسابقة وشارك في مسابقة السنة النبوية (206) متسابقين ومتسابقات وفاز (48) متسابقا ومتسابقة.

عقب ذلك قام أحد منتسبي مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة بقراءة أحاديث من الهدي النبوي الشريف.

بعدها قام فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي رئيس لجنة تحكيم السنة النبوية بتلاوة تقرير اللجنة.

تكريم

بعد ذلك، كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يرافقه سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس ادارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة وعمر الشامسي مدير المؤسسة، الفائزين بمختلف فئات المسابقة واعضاء لجان القرآن الكريم والسنة والنبوية والجهات الراعية للمسابقة.

كما قدمت مؤسسة القرآن الكريم والسنة درعاً تذكارية لسمو ولي عهد الشارقة تقديراً منها لسموه بتشريف حفل ختام الجائزة.