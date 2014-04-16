المزروعي: استضافة القمة في دبي تؤكد ريادة الدولة

ألقى مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، كلمة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة خلال القمة، مؤكداً فيها على أن استضافة القمة في دبي، تؤكد ريادة الدولة في التنمية الاقتصادية بالاعتماد على عناصر الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت محوراً دولياً يأخذ بالتنمية العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.

ونوه بمبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان اقتصاد أخضر تنمية مستدامة، لتكون الإمارات عاصمة عالمية لتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير اقتصاد أخضر، وتشجيع الاستثمار في صناعات منخفضة الكربون، معتبراً الشريك القوي في هذه المرحلة من يقود الآخرين بمفاهيم الاقتصاد الأخضر . ولفت إلى تبني الدولة مشاريع رائدة في هذا المجال، مثل مشروع شمس 1 لإنتاج 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية في أبو ظبي، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميغاواط بحلول عام 2030، وبرنامج الإمارات النووي لإنتاج 6 آلاف و700 ميغاواط بحلول عام 2018.