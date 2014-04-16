الأميرة هيا تشهد احتفال جونسون آند جونسون بافتتاح مكتبها في المدينة الطبية

بحضور حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية، احتفلت أمس مجموعة شركات جونسون آند جونسون في الدولة بافتتاح فرع مكاتبها في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية.

ولدى وصول سمو الأميرة هيا بنت الحسين إلى حفل الافتتاح استمعت إلى شرح تفصيلي عن تاريخ المجموعة التي فتحت مكاتبها بهذا الموقع الجديد العام الماضي لتمد التزام الشركة للأطباء والمرضى في المنطقة.

وتفضلت سمو الأميرة هيا بنت الحسين بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية في حضور موظفي الشركة ثم ألقى الدكتور بول ستوفلز رئيس الشركة والمسؤول العلمي كلمة أكد فيها أهمية الشراكة المتواصلة من أجل تحسين الرعاية الصحية.

حضر الحفل كل من رجاء القرق نائب رئيس سلطة مدينة دبي الطبية ومايكل كوربين سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، إضافة الى مديري مدينة دبي الطبية ومجموعة من كبار مديري الشركة. علاقات وثيقة

أوضح الدكتور بول ستوفلز أن الشركات العاملة بجونسون آند جونسون كانت ولا تزال جزءا من مجتمع الرعاية الصحية في دبي والمنطقة منذ عام 1983، مشيرا الى أن الشركة تفخر بأن تعمل كجزء من مجتمع الرعاية الصحية داخل مدينة دبي الطبية، وأن ترتبط بعلاقات وثيقة مع العاملين في مجال الرعاية الصحية والسلطات الصحية المحلية، ويسرنا أن نكون قادرين على دعم أجندات التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للمريض في المنطقة والمساهمة في تحسين النتائج الصحية للمرضى والمستهلكين الذين نخدمهم.