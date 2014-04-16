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زايد العطاء تواصل مهامها الإنسانية التطوعية

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زايد العطاء تواصل مهامها الإنسانية التطوعية زايد العطاء تواصل مهامها الإنسانية التطوعية

تواصل مبادرة زايد العطاء مهامها الانسانية في القارة الافريقية من خلال برامجها التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقاية والتي استفاد منها ما يزيد على 20 ألف طفل ومسن في كل من والسودان وكينيا والمغرب بمشاركة فعالة من كبار الاطباء والجراحين من أبرز المستشفيات الجامعية تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وأكد جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس الفريق الاماراتي الطبي التطوعي أن متطوعين حملة العطاء الانسانية العالمية ضربوا نموذجا مميزا للعمل الجماعي والتطوع المجتمعي والانساني من خلال إنجاز الآلاف من الساعات التطوعية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية استفاد منها ما يزيد على 20 ألف طفل ومسن في العديد من دول القارة الافريقية. مشيرا الى انه تم اعتماد خطة لتعزيز العمل التطوعي الطبي خلال المرحلة المقبلة.

العمل التطوعي

وأوضحت موزة العتيبة عضو مجلس أمناء مبادرة زايد العطاء أن تعزيز عملية التطوع في القارة الافريقية في المرحلة الحالية ستركز على نشر ثقافة العمل التطوعي الطبي وإبراز دوره في التنمية الشاملة ودعم وتطوير وتوجيه المبادرات التطوعية وتطوير آليات العمل التطوعي بالاطلاع على تجارب دول العالم والاستفادة منها بما يحقق أهداف البرامج والخطط التطوعية في المجالات الطبية لصالح المرضى المعوزين من الاطفال والمسنين.

وقال يوسف الكاظم الامين العام للاتحاد العربي للتطوع ان متطوعي حملة العطاء الانسانية شكلوا فريق عمل واحد يقدم خدماته التطوعية والانسانية في مختلف المجالات الصحية وإن حملة المليون متطوع فتحت الباب أمام الشباب من القارة الافريقية الراغبين بالمشاركة للتطوع في القرى السكنية تزامنا مع المهام الإنسانية لحملة العطاء في القارة الافريقية.

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