محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة أرست أسس العلاقات المتينة مع دول العالم

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استطاعت من خلال سياستها المتوازنة القائمة على مبادئ واضحة في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الصديقة أن تمهد لإقامة علاقات واسعة ومتينة مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر المشرف، أمس، نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام.

وشهد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص في وقت آخر أمس في قصر المشرف مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص.

ورحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بزيارة الرئيس القبرصي والوفد المرافق له لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا سموه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات قيادة البلدين في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال سموه خلال اللقاء "نرحب بكم يا فخامة الرئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن حريصون على الدفع بعلاقتنا الثنائية معكم الى مزيد من النجاح من خلال إقامة الشراكات المتنوعة والمتعددة في مختلف المجالات من اجل تحقيق المصالح المشتركة لبلدينا".

وأضاف سموه "إن الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية تشكل محوراً هاماً لتبادل الأفكار وطرح رؤى متنوعة لبناء جسور التعاون والمشاركة في تجارب اقتصادية وتنموية تخدم مصالح البلدين".

وجرت للرئيس القبرصي لدى وصوله إلى قصر المشرف مراسم استقبال رسمية، حيث توجه نيكوس اناستاسياديس وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية قبرص ودولة الإمارات وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد، واستعرض الضيف ثلة من حرس الشرف اصطفت في ساحة القصر تحية لفخامته.

بعدها صافح الرئيس القبرصي كبار مستقبليه، فيما صافح سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس قبرص.

جلسة مباحثات

وأجرى سمو ولي عهد أبوظبي عقب مراسم الاستقبال جلسة مباحثات مع الرئيس القبرصي بحث خلالها علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب الرئيس القبرصي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، متمنيا أن تعزز هذه الزيارة مسيرة التعاون وبناء علاقات متميزة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأشاد بما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار سريع .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية بين البلدين والخطط المستقبلية في دعم الشراكات التجارية بين القطاعين العام والخاص والتأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات في المجالات الثقافية والتعليمية، إضافة الى توسيع التعاون في القطاع الصحي والرعاية الطبية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وحضر اللقاء من الجانب القبرصي جورجيادس هاريس وزير المالية ويورجوس لاكوتريبايس وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة وكونستانتينوس بيتريدس نائب وزير مكتب الرئيس والسفير الكسندروس زينون نائب وزير الخارجية ونيكوس كريستودوليس مدير المكتب الدبلوماسي للرئيس واكونومو البيدوفوروس السفير القبرصي لدى الدولة.

توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم

وفي وقت آخر، شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونيكوس اناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، أمس، في قصر المشرف مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص.

فقد تم التوقيع على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين والتي وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن الجانب القبرصي يورجوس لاكوتريبايس وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، وقعها من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومن الجانب القبرصي يورجوس لاكوتريبايس وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة.

وشملت مذكرات التفاهم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين البلدين وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومن الجانب القبرصي يورجوس لاكوتريبايس وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة بين البلدين وقعها من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومن الجانب القبرصي يورجوس لاكوتريبايس وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة.

شهد توقيع الاتفاقية والمذكرات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما شهد توقيع الاتفاقية والمذكرات جورجيادس هاريس وزير المالية وكونستانتينوس بيتريدس نائب وزير مكتب الرئيس والسفير الكسندروس زينون نائب وزير الخارجية ونيكوس كريستودوليس مدير المكتب الدبلوماسي للرئيس وأكونومو البيدوفوروس السفير القبرصي لدى الدولة.

مأدبة غداء

أقام سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لنيكوس اناستاسياديس والوفد المرافق له.

حضر المأدبة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد أحمد المر، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما حضر المأدبة أعضاء الوفد المرافق للرئيس القبرصي.