مصرع وإصابة 3 في إنقلاب سيارة نقل ببني سويف

لقى اثنيين مصرعهما وأصيب آخر في حادث إنقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

تلقى اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية بانقلاب سيارة نقل رقم 51929 نقل سوهاج قيادة «سيد عبدالعاطى عبدالحميد 27 سنة» أمام قرية جزيرة أبوصالح بمركز ناصر وتبين من تحريات المقدم هشام جلال رئيس مباحث مركز ناصر أن السيارة النقل كانت قادمة من القاهرة إلى سوهاج بسرعة ما أدى إلى انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة فاختلت عجلة القيادة فى يد السائق ما أدى إلى إنقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة و«عمر السيد سمان 40 سنة نجار» ومقيم أخميم سوهاج مساعد السائق فيما أصيب التباع «محمد خليفة عز الدين 23 سنة» باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلى وتم نقل المتوفيان والمصاب إلى مستتشفى بنى سويف العام وتحرر محضرا بالواقعة، وأمر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف بالتصريح بدفن الجثتين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.