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السعودية تعلن إنتاج 22.5 ألف أونصة ذهب سنويًا

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السعودية تعلن إنتاج 22.5 ألف أونصة ذهب سنويًا السعودية تعلن إنتاج 22.5 ألف أونصة ذهب سنويًا

أعلن المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذى لشركة التعدين العربية “معادن” أن الإنتاج التجارى لمنجم السوق فى مكة المكرمة غرب المملكة سيكون حوالى 22.5 ألف أونصة ذهب سنويا.

وقال المهندس خالد بن صالح المديفر فى تصريح له نشرته الصحف السعودية اليوم الثلاثاء، إن بدء الإنتاج التجارى لمنجم السوق فى منطقة مكة المكرمة سيكون قريبا.

وأكد المديفر أن الشركة تعمل وفقاً للخطط المرسومة للبدء فى الإنتاج من منجم الدويحى فى المنطقة نفسها العام المقبل.

وأوضح المديفر أن الشركة حددت عددا من المناطق بناء على برنامج الاستكشافات الجديدة والمبدئية وبرنامج المسح الجيوفيزيائى الجوى الذى غطى مساحة 44 ألف كيلو متر.

مشيرا إلى أنه “تم الحفر بجوار منجمى الآمار، ومهد الذهب لدراسة تمديد العمر الافتراضى للمنجمين”، وقال إن “الطاقة الإنتاجية لمنجم السوق تقدر بنحو 22.5 ألف أونصة ذهب سنويا”.

د ب أ

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