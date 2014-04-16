وزير الإنتاج الحربى يلتقى وزير الدولة الإماراتى بمدينة السلام

يعقد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتى مؤتمرا صحفيا، فى العاشرة من صباح بعد غد "الخميس"، بمقر وزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام، بحضور كل من السيد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، واللواء إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربى، للإعلان عن إطلاق مشروع "التأهيل من أجل التشغيل"الذى يهدف إلى تأهيل آلاف الشباب للدخول بكفاءة إلى سوق العمل.

ويأتى المشروع الذى تدعمه الإمارات العربية المتحدة ضمن مساعيها لمساعدة مصر على تحقيق التنمية، وربط الأنشطة التدريبية باحتياجات سوق العمل وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفنى لرفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعى، وكذلك تطوير منظومة التدريب لسد احتياجات الصناعة والمساهمة بفعالية فى خفض معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية.

ويستهدف البرنامج فى الأساس توفير مائة ألف فرصة عمل فى المرحلة الأولى، ويعمل على أن تتسق المهارات والمؤهلات المطلوبة من قِبل الشركات مع مؤهلات الباحثين عن العمل.

ويشارك فى تنفيذ المشروع، بجانب دولة الإمارات والحكومة المصرية، القطاع الخاص الذى سيتم الاعتماد عليه فى توفير الوظائف، والمجتمع المدنى واللجان الخدمية فى الأحزاب التى لها القدرة فى الوصول إلى راغبى العمل لترشدهم فى مجال تتبع الوظائف.

ويزور السادة الوزراء ميدانيا قاعات التدريب والدورات المنعقدة بمبنى المعامل الهندسية وهى معمل الآلات ذات التحكم الرقمى "سى إن سى" ومعمل التحكم الآلى بواسطة البى إل سى، وقاعات التدريب والدورات المنعقدة بمبنى المعهد الفنى للصناعات المتطورة، ومعمل الصيانة الكهربائية و الإلكترونية، ومعمل صيانة الأجهزة المنزلية.