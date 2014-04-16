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البابا تواضروس ينيب أسقف شبرا فى قداس عيد القيامة بالإسكندرية

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البابا تواضروس ينيب أسقف شبرا فى قداس عيد القيامة بالإسكندرية البابا تواضروس ينيب أسقف شبرا فى قداس عيد القيامة بالإسكندرية

تحتفل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، بعيد القيامة المجيد، الأحد القادم،20 أبريل، ويقام قداس العيد ليلة السبت 19 أبريل بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وينيب البابا تواضروس بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الحبر الجليل الأنبا مكارى، أسقف شبرا لإقامة قداس العيد بالكنيسة المرقسية.

وقال نادر مرقس، عضو المجلس الملى بالإسكندرية، إن الكنيسة المرقسية سوف تستقبل المهنئين من الشخصيات العامة ورجال الدولة، الساعة العاشرة مساء السبت، أثناء فعاليات قداس العيد، كما سوف يقوم الأنبا مكارى، أسقف شبرا نائبا عن البطريرك، والقمص رويس مرقس وكيل البطريركية بالإسكندرية، وقيادات الكنيسة باستقبال المهنئين الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 20 أبريل.

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