OSN تعرض الجزء الرابع والأخير من "حريم السلطان" خلال أيام

أعلنت شبكة قنوات OSN عن استعدادها لتقديم الجزء الرابع والأخير من أضخم مسلسل في تاريخ الدراما التركية "حريم السلطان"، الذي يروي آخر فصول قصة السلطان سليمان، أحد أعظم ملوك المملكة العثمانية في التاريخ.

وكانت الشبكة قد قدّمت على مدى السنوات السابقة 3 مواسم من مسلسل "حريم السلطان" الذي يحكي قصة السلطان سليمان وزوجاته وعائلته، وصراع العرش والقوى المسيطرة، وارتبط الجمهور معه بشكل تلقائي ليتأثر بكل أحداثه من فرح وحزن وغضب وحقد، ليصبح المسلسل الذي يعرض حصرياً ولأول مرة على OSN أحد أهم انجازات الدراما العربية والتركية.

تتابع السلطانة هيام في هذا الجزء مهمتها في نشر الحقد والدسائس من كل المقربين من السلطان سليمان لتضمن أن يتولى ابنها الحكم بعد زوجها، بالرغم من أن الأمير مصطفى ولي عهد السلطان سليمان وابنه البكر، إلا أن هيام تستطيع بدهائها أن تشكك بولائه لأبيه، مما يضطر السلطان للتصرف تجاه ابنه البكر، الأحق والأكثر كفاءة لتولي الحكم من بعده.

اشتهر الأمير مصطفى بشجاعته وحبه للأدب والشعر، وكان له العديد من الأتباع الذين نصحوه مراراً بالاستيلاء على الحكم، لكن نزاهته وصدقه وحبه لوالده منعته من الإقدام على عمل شكل منحنى هاماً في تاريخ الدولة العثمانية.

اشتهر مسلسل "حريم السلطان" منذ عرض جزئه الأول حصرياً على OSN، وتخطت نسب المشاهدة كل التوقعات ليحل في المركز الأول بين جميع البرامج التي تعرض في ذلك الشهر، والتزماً منا على تقديم أفضل تجربة تلفزيونية على الإطلاق، حرصت OSN على عرض جميع أجزاء المسلسل مباشرة بعد الانتهاء من تصويرها.

وقد وصل صدى هذا المسلسل إلى كل العالم وتمت ترجمته إلى عدة لغات لما له من أهمية تاريخية، وبسبب أحداثه المثيرة والمستمدة من أحداث واقعية القرن السادس عشر ميلادي. وقد نشرت إحدى المجلات في مدينة كوسوفا الصربية في أحد أعدادها "عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء، تجد طرقات المدينة فارغة، والمتابعين ملتصقين بشاشات التلفاز".

يذكر أن عرض الجزء الرابع والأخير من المسلسل المرتقب "حريم السلطان"

سيكون من السبت إلى الأربعاء ابتداء من 21 أبريل 2013 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية على OSN ياهلا HD (قناة رقم 100)

كما يمكنكم مشاهدته أينما كنتم ووقتما شئتم عن طريق خدمة OSN Play.

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