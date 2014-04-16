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مواجهات عنيفة بين نهى العمروسي والمباحث على الشاشة

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مواجهات عنيفة بين نهى العمروسي والمباحث على الشاشة مواجهات عنيفة بين نهى العمروسي والمباحث على الشاشة

أكدت الفنانة المصرية نهى العمروسي التي سجنت في قضية مخدرات بعد القبض عليها في كاليري مشبوه، قبل الإفراج عنها بكفالة ما يعني أنّ القضية لم تنته بعد، أكدت أنها دفعت الكفالة فقط حتى لا تبقى في سجنها أسبوعا آخر، موضحة أنّ تحليل الطب الشرعي أثبت خلو دمها وبولها من أي نوع من أنواع المخدرات، فيما أشار رئيس مباحث غرب القاهرة العميد عبد العزيز خضر أن وضع نهى على ذمة القضية قانوني، لأنها تواجدت في مكان وقوع الحادث حتى وإن كانت لا تتعاطى الممنوعات.
هذه المواجهات دارت في برنامج "العاشرة مساءاً"، الذي يقدّمه الإعلامي وائل الابراشي على قناة "دريم"، حيث حلت نهى ضيفة في أول لقاء لها بعد القبض عليها، فيما تمّ الاتصال هاتفياً برئيس المباحث الذي أكد العثور على كمية كبيرة من المخدرات والخمور داخل الكاليري، وأنّ نهى كانت تجلس في مكتب صاحب الكاليري، وهو ما نفته نهى تماما موضحة إنها كانت تشتري الفضيات من الطابق الثاني، ولم تجلس في مكتب أحد.
وقالت إن التفتيش حصل امامها ولم يعثر رجال المباحث على أي ممنوعات، وأضافت أنّ صاحب الكاليري عمرو فاروق تعرّض للاعتداء من المخبرين، وهو ما نفاه رئيس المباحث مشيراً إلى أن نهى كانت في الكاليري الساعة الواحدة صباحاً، فيما أشارت نهى أن الساعة كانت الحادية عشرة مساءً.
وأضافت أن هذا الكاليري يتوافد عليه عدد كبير من الفنانين رافضة ذكر أسمائهم، مؤكدة أن الصدفة السيئة هي من وضعتها في هذا الموقف.
ورداً على سؤال الأبراشي بشأن التغيرات التي طرأت على ملامحها وصوتها ملمحاً إلى إمكانية أن تكون بالفعل مدمنة مخدرات، قالت نهى إنها تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض الغدة الدرقية الذي تسبّب بتغييرات في الصوت والملامح أيضاً ويترك دهونا وراء العين وهو ما يسبب جحوظ في عيناها وبسببه خضعت لعمليتين جراحيتين، وكشفت أن السيدة أم كلثوم كانت مصابة بالمرض نفسه وترتدي نظارة سوداء وقالت إنها لا تستطيع أن ترتدي نظارات لأنها ممثلة وتعبر بواسطة عينيها.
وأنهت نهى كلامها بالقول إنها تثق بنزاهة القضاء المصري وستثبت براءتها.

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