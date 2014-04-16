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حرب جديدة بين شيرين وهيفا والفانز يتذكرون أصالة

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حرب جديدة بين شيرين وهيفا والفانز يتذكرون أصالة حرب جديدة بين شيرين وهيفا والفانز يتذكرون أصالة

في الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice، انتقدت الفنانة هيفا وهبي لجنة تحكيم البرنامج وكتبت تغريدة جاء "كان يجب عليهم القيام باستقبال أكثر تقديراً للنجم ريكي مارتن"، وعندما علمت بانتقاد هيفا ردّت قائلة: "كان على هيفا أن تنتظره بعد التسجيل لترحب به وتتناول العشاء معه وتعمل الواجب معاه".
هذا التصريح لم يلق قبول هيفا التي قررت أن ترد عبر "تويتر" فكتبت "كل ما قلته أنه كان يجب الترحيب بريكي مارتن بشكل أكثر تقديراً، كأن يقال له أهلاً بك في بيروت، لكن الرد كان لا يحمل أي تهذيب".
فانز هيفا شنّوا هجوماً على شيرين استخدموا فيه تعابير قاسية، وعادوا بالذاكرة إلى حرب شنتها شيرين بالاتفاق مع أصالة على هيفا.
فقد صرحت شيرين في وقت سابق مع أصالة في برنامج "صولا" قائلة إن هيفا لا تمتلك خامة صوت جيدة وإنها تنشز، ووافقتها أصالة الرأي، فردّت هيفا وقتها قائلة "عندما تجتمع الأصوات الحلوة على الكلام المر، ليثبتوا للمرة المليون أن ما غنوه من أجمل الكلام والألحان ما هو إلا كتابة لشاعر راقٍ، أو رسمة جديدة لإحساس ملحن، أما الصوت فإذا تكلم فعندها لن ينفع شاعر ولا ملحن فتفضحهم الضغينة وتكشف أقوالهم الحاقدة، وقبح وجوههم يطغى على ما قالوه وما غنوه، ليتحولوا في لحظة إلى صوت قبيح وغيور، وأنهت رسالتها قائلة: فيا أيتها الأصوات الطنانة والرنانة، غني كلام الناس، وألحان الأشخاص أو ..أسكتي"!

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