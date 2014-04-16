هذه هي هدية بوش الابن لحفيدته في عيدها الأول

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق George W. Bush، قد اكتشف مؤخراً موهبة جديدة لديه، بعيداً عن السياسة، وهي الرسم، فاختار أن يهدي حفيدته في عيدها الأول لوحة رسمها بنفسه.

وقدّم Bush الابن إلى حفيدته Margaret Hager "Mila"، في عيد ميلادها الأول لوحة خشبية تظهر فيها بطة صفراء بين العشب الأخضر.

وقد عنت هذه الهدية البسيطة، الكثير لابنة Bush ، البالغة من العمر 32 عاماً، Jenna ، حيث نشرت عبر صفحتها على "تويتر"، صورة لطفلتها وهي تحمل اللوحة التي قدمها إليها جدها، مرفقة مع تعليق كتب فيه "الحياة أجمل بوجودها".

يذكر أن George W. Bush كان قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن أعماله الفنية في معرض في مكتبته الرئاسية في دالاس، تضمن 24 لوحة لقادة العالم.

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