النجوم يحتفلون بعيد ميلاد بسمة وهبة

بدت الإعلامية بسمة وهبة متألقة في حفلة عيد ميلادها، التي أقامها زوجها النائب السابق علاء عابد فى مطعم بلكونة حيث دعا عدداً كبيراً من النجوم لمشاركتها الاحتفال بهذا اليوم.

حضر الحفل رامى صبري وزوجته، وسامو زين وكمال أبو رية، ومي كساب وأيتن عامر والفنانة نرمين زعزع وزوجها الكابتن احمد البديهي، وهبة عبد الحكيم ومحمد الهجرسي وزوجته، وفدوى وريم سلامة وكريم سلامة أولاد الفنانة منى عبد الغني.

المرح والمزاح سادا الحفل، وقد حرصت مي كساب على مسايرة الحاضرين، وكانت تلقي العديد من النكات وأثارت اهتمام الحاضرين.

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