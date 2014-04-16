الياس الرحباني يفتتح مهرجانات جونية الدولية

بعد النجاح اللافت الذي حققته مهرجانات جونيه الدولية في السنوات الثلاث الماضية، والشغف

الذي أظهره جمهور حاشد حضر من مختلف المناطق اللبنانية ومن كافة الفئات العمرية محييا تعلقه بالحياة وحبا لها، ها هي الاستعدادات تكتمل من أجل إطلالة رائدة، لعروض متنوعة ومميزة هذا العام ومن خلال باقةٍ من الحفلات الموسيقيّة والنشاطات التي من شأنها أن تجعل صيف 2014 موسمًا لا يُنتسى.

ضمن هذا النطاق، عقد منظّمو مهرجان جونية الدوليّ مؤتمرًا صحافيًّا في 15 نيسان 2014 في النادي اللبنانيّ للسيّارات والسياحة (ATCL)، أعلنوا خلاله عن برنامج المهرجان لهذا الصيف وما يتضمّنه من مناسباتٍ ونشاطات واعدة كالحفلات الموسيقيّة، مرورا بالعروض والألعاب، ووصولا إلى استعراضات كرنفاليّة كفيلة بإضفاء السعادة على قلوب الجميع.

تنظم المهرجان الجمعيّة غير الحكوميّة ولا تبغي الربح، "فيليبوليس" وتعني "أصدقاء المدينة" لمؤسسها نعمة افرام، حيث قدّم السيد فادي فياض مدير لجنة المهرجان عرضاً مفصلاً للبرنامج الذي ينطلق يوم الجمعة 27 حزيران مع الحدث السنويّ "الشعلة" ويتضمن عرضا نادرا وفريدا للألعاب النارية الذي يستقطب كل عام اللألاف على طول خليج جونيه في احتفالية ضوئية تبهر الأبصار ، كما يليه مباريات في التصوير بين هواةٍ ومتمرّسين، تجمعهم بالإضافة إلى الموهبة، فرحة تغطية روعة هذا الحدث الخاطف للأنفاس.

كعادته يتعهّد مهرجان جونيه بإرضاء محبّي الموسيقى من مختلف الأذواق، فهو يجمع بين الأصالة اللبنانية والإطلالة الفرنكوفونية والروك الأميركي والمواهب الشابة!

في السهرة الإفتتاحية، ليل الأربعاء 2 تموز 2014، ستملأ ألحان المايسترو الكبير الياس الرحباني، مجمّع فؤاد شهاب، وتضفي الدفء وتحيي الحنين في قلوب الحاضرين، الذين عشقوا موسيقاه التي باتت جزءاَ لا يتجزأ من إرثنا اللبناني.

ليل الخميس3 تموز 2014، سيشعل صوت النجمة الفرنسية العالمية "ZAZ" أجواء مجمّع فؤاد شهاب، حيث ستؤدي أشهر أغنياتها مثل "Je veux" و"On ira"، لتمدّ كلمات وألحان وطاقة هذه الفنّانة الشابّة معجبيها بالحماس والغبطة المتجدّدة.

أيضًا لفريق الروك الأميركيّ، "Imagine Dragons"، الذي حصد نصيبه الوافر من النجاح في كلٍّ من حفل جوائز الغرامي 2014 وحفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية (AMA)، محطّة خاصّة في جونيه ضمن جولته العالميّة المنتظرة. ففي ليل الإثنين 7 تموز سيشهد مجمّع فؤاد شهاب أضخم وأكبر حفل “Rock” لصيف هذا العام.

وأخيراً، في آخر السهرات الغنائية، تستقبل مهرجانات جونيه فرقة The Voice في موسمه الثالث، يوم الخميس 10 تموز 2014، حين سيشتعل مجمّع فؤاد شهاب بأجمل وأعذب ثماني أصوات من البرنامج العالمي The Voice في نسخته الفرنسية، والذي اختار جونيه إستثنائياً لإحياء حفلته الوحيدة خارج فرنسا.

يذكر أن تذاكر الحفلات تباع في جميع فروع Virgin Megastore وBoueri Press، الكسليك.

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