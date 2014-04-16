إمارة أبو ظبي تستضيف "حرب النجوم"

بعد تسرّب خبر يفيد بأن شركة Walt Disney Pictures قررت تصوير مشاهد من الجزء السابع من سلسلة أفلام Star Wars ("حرب النجوم") في إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، تأكد الخبر اليوم على لسان المخرج J.J. Abrams الذي كشف بأن التصوير سيبدأ في منتصف شهر مايو المقبل حيث يتم التحضير حالياً لبناء ديكورات ضخمة.

وذكرت بعض المعلومات أن صحراء أبو ظبي ستتحوّل الى كوكب Tatooine،الذي ظهر في جميع أجزاء السلسلة باستثناء The Empire Strikes Back، حيث ولد Anakin Skywalker وعاشLuke Skywalker.

كتب سيناريو Star Wars: Episode VII السيناريست Lawrence Kasdan بالتعاون مع المخرج وسيكون محوره قصة أولاد Luke Skywalker و Han Solo و Leia. وسيشهد الفيلم عودة الممثلين Carrie Fisher و Harrison Ford و Mark Hamill وتأكد ظهور Chewbacca و R2-D2.

من ناحية أخرى، ذكرت شركة Walt Disney Pictures أن موعد إطلاق الفيلم في الصالات العالمية سيكون في 18 ديسمبر العام المقبل. يذكر أن إمارة أبو ظبي ستشهد قبل نهاية هذا الشهر تصوير بعض المشاهد من فيلم Fast and Furious 7