دنيا باطما تحتضن زوجها في كواليس كليبها الجديد

نشرت الفنانة المغربية نجمة Arab Idol في نسخته الأولى دنيا باطما، الصور الأولى من تصوير كليبها الجديد "هني هني" الذي تستعد لطرحه قريباً.

دنيا ظهرت في إحدى الصور وهي تحتضن زوجها ومدير أعمالها محمد الترك في كواليس تصوير الأغنية، والكليب من إخراج ديفيد زيني. وعلقت دنيا على الصورة على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" قائلة: "صورة من كواليس الكليب الجديد "هني هني" مع زوجي".

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