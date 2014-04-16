أوبريت غنائي درامي ضخم في افتتاح إستاد الملك عبد الله بجدة

يشهد افتتاح إستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة، امتزاج العديد من الفعاليات الرياضة والفنية، والذي من المنتظر أنّ يتزامن حفل الافتتاح مع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيقام في الأول من مايو القادم.

وقد أعدّ المنظّمون لهذا الحدث أوبريتاً فنياً ضخماً غير مسبوق أسند إخراجه إلى المخرج فيصل يماني، وهي من كلمات الشاعر عبد الله أبو راس وألحان أحمد عبده، وبمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن السعودي الغنائي والدرامي. ويشارك في الأوبريت من المطربين كل من رابح صقر وراشد الماجد وراشد الفارس، ومن الممثلين محمد حمزة وعبد الرحمن عزت وعبد العزيز الشمري وعماد اليوسف وجميل علي ولؤي محمد حمزة، والكابتن طارق كيال .

وتُعَدّ مدينة الملك عبدالله هدية من خادم الحرمين الشريفين للرياضة السعودية، وتم تصميمه على طراز الملاعب الأوروبية العصرية، في تصميم المدرّجات وأرضية الملعب، ليعدّ تحفة رياضية لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

قامت بتنفيذ المدينة الرياضية شركتا "أرامكو" و"المهيدب"، ويضمّ أستاد كرة القدم الذي يتّسع لحوالي 60 ألف متفرجاً، وملاعب رياضية لمختلف الألعاب والأحجام للتدريب، وصالات مغطاة، ومواقف شاسعة للسيارات، وبوفيهات ومطاعم، وغيرها من الخدمات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"