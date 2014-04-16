خبير أمني تونسي: خسرنا كثيرًا بحل جهاز أمن الدولة بعد الثورة

أكد الخبير الأمني بدولة تونس، الطاهر بن يوسف، أن ظاهرة الإرهاب، انتشرت و”استفحلت” في الدولة، بعد قيام الثورة، بالإضافة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت الآن تهدد مسار تونس، مضيفاً أنه يوجد جماعات مسلحة تنضم للتيار السلفي والديني المتشدد تقوم بأنشطة مخالفة للقانون.

وأضاف بن يوسف، في حوار له ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية نجلاء بوخريص، أن وزارة الداخلية خسرت كثيراً، عندما قامت بـ تفكيك جهاز أمن الدولة بعد رحيل نظام الرئيس، بن علي، وذلك لأن جهاز أمن الدولة لا يعمل فقط على مراقبة المعارضين والنشطاء للسلطة الحاكمة، إلا أنه يرصد كافة المخططات التي تهدد الدولة.

ومضى يقول: “جهاز أمن الدولة فقط، كان يحتاج إلى تغيير عقيدته فقط، وذلك لأن معلومات كل الجماعات المسلحة، والمتشددة، والمتطرفة، أصبحت الآن تائهة في جهاز وزارة الداخلية”.

وأوضح بن يوسف أن أعضاء هذه الجماعات المتطرفة، تكون موجودة داخل جبال تونس، لأن السير في هذه الطرق والمكوث فيها، يصعب على الداخلية اكتشافهم، وذلك لأنهم أيضاً يرتدون “نقاب”، حتى لا ينكشفون.

واعتقد بن يوسف أن حركة “النهضة” التونسية، كانت تحاول مع هذه الجماعات المتطرفة، بناء الدولة، إلا أنها فشلت بسبب أن الشعب التونسي يرفض هذا الفكر المتشدد، فضلاً عن أن هذا الشعب لا يقبل تغيير نمط حياته إلى درجة 180درجة بسبب هذا الفكر المتخلف.

وأشار بن يوسف إلى أن هذه الجماعات الإرهابية، كان هدفها الرئيسي بناء “أمارة إسلامية”، إلا أنها فشلت بسبب مخططهم الإجرامي من أعمال العنف، وقتل الأبرياء من المدنيين والعسكريين.