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دورتموند يصل نهائي كأس ألمانيا وينتظر بايرن أو كايزرسلاوترن

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دورتموند يصل نهائي كأس ألمانيا وينتظر بايرن أو كايزرسلاوترن دورتموند يصل نهائي كأس ألمانيا وينتظر بايرن أو كايزرسلاوترن

برلين، (إفي): تأهل بروسيا دورتموند الليلة لنهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه في الدور قبل النهائي على فولفسبورج بهدفين نظيفين.

ويأمل دورتموند في حصد لقبه الرابع بالكأس، وسينتظر منافسه في النهائي بين حامل اللقب، بايرن ميونخ، وفريق دوري الدرجة الثانية، صاحب التاريخ العريق كايزرسلاوترن.

سجل هدفي الفوز لأبناء المدرب يورجن كلوب كل من الأرميني هنريك مخيتاريان (ق12)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (ق43).

وحال تأهل كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا للنهائي، سيكون هذا تكرارا لنهائي الموسم قبل الماضي، والذي سحق فيه دورتموند الفريق البافاري 5-2 ليتوج باللقب للمرة الثالثة.

يذكر أن دورتموند أقصي هذا الموسم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنه ينافس حاليا على وصافة البوندسليجا، التي حافظ فيها بايرن على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

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