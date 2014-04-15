ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه بالدقهلية

ألقت مباحث مديرية أمن الدقهلية القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه.

> تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير امن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيدببلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجده – عن بلاغ إبراهيم محمد الشحات 35سنة سائق – ومقيم بقرية الوحده العربيه – مركز بيلا – كفر الشيخ بأنه أثناء سيره بسيارته رقم 61929 نقل كفر الشيخ على الطريق الدولى – وأمام قرية الترزى – دائرة المركز إعترضته سيارتين – يستقلهما عدد [ 5 ] أشخاص مجهولين الأولى نقل – والأخرى بيجو إستيشن وقاموا بالإستيلاء منه على سيارته – وفروا بها هاربين .

> على الفور إنتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم إخطار خدمة تأمين الطريق الدولى حيث تلاحظ سير سيارتين تنطبق عليهما الأوصاف المشار إليها و السياره المبلغ بسرقتها فقام ضباط والقوات المصاحبه لهم بمطاردتهم واللحاق بهم وإستيقافهم وتبين أن السياره الأولى ماركة ” شيفورليه ” بيضاء اللون – تحمل رقم د ف ب 3286 مصر [ نقل ] والثانيه ماركة ” بيجو إستيشن ” حمراء اللون – تحمل رقم ل هـ أ 1987 مصر [ ملاكى ] وتم ضبط كل من

> ربيع محمد أبوالعينين 28سنةعامل ومقيم بناحية المعتمديه – كرداسه – جيزه وبحوزته آله حاده [ سكين ] وبالكشف عنه جنائياً – تبين سابقة إتهامه فى القضيه رقم 7112 جنح مركز كرداسه لسنة 2010م و محمود محسن رمضان 21سنة سائق ومقيم بيلا – كفر الشيخ ومحمد أحمد الدسوقى 37سنة سائق ومقيم عزبة خالد – مركز بيلا وتمكن المتهمين الآخرين من الهرب وسط الأراضى الزراعيه المجاوره للطريق بمناقشة المتهمين- إعترفوا بإرتكاب الواقعه بالإشتراك مع المتهمين الهاربين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10694 جنح مركز شرطة بلقاس لسنة 2014م .