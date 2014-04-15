ضبط خمس أشخاص قاموا بتكوين خلية لحرق سيارات مؤيدى السيسى بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط خلية مكونة من خمسة أشخاص تقوم بحرق سيارات مؤيدى السيسى بالدقهلية .

> تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية ،إخطارا من العميد السعيد عمارة ،مدير المباحث فى المحضر رقم 2989 جنح قسم شرطة ميت غمر لسنة 2014م ببلاغ من هانى مسعد على عباده – المقيم بندر ميت غمر “من القائمين على جمع توكيلات للمشير عبدالفتاح السيسى – المرشح لرئاسة الجمهوريه “بنشوب حريق بسيارته رقم 19897 ملاكى الدقهليه – حال تركها أمام مسكنه وبلاغ من فتحى محمد محمد سالم – المقيم بندر ميت غمر بنشوب حريق بسيارته رقم ى و 4385 مصر [ ملاكى ] أثناء تركها أمام مسكنه – وملصق عليها صور المشيرعبدالفتاح السيسى وإتهامهما لجماعة الإخوان الإرهابيه بإشعال النيران بالسيارتين خاصتهما .

> وتم تشكل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع الإداره العامه للأمن الوطنى والأمن العام بالدقهليه حيث أسفرت جهوده من خلال وضع خطة بحث شامله إلى أن وراء إرتكاب الواقعتين كل من إبراهيم على حسن ،20سنة طالب بكلية التجاره وشقيقيه عمر على حسن ،27سنة طالب بكلية التجاره ،وأنس على حسن 15سنة طالب وعبدالمنعم متولى عبدالمنعم 16سنة طالب و(ع ع ع )16سنة طالب وجميعهم يقيمون بندر ميت غمر .

> وبتقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين عدا الخامس وبتفتيش مسكنهم عُثر على جهاز لاب توب و 5 إسطوانه CD ” مدون عليها من الخارج “المثقف والسلطه ” و كيس بلاستيك بداخله و64 بليه زجاجيه و مطواه صغيره ومشرط معدنى و مجموعه كبيره من الكتب تحوى فكر جماعة الإخوان ومؤسسها ” حسن البنا ” ،بمواجهة المتهمين إعترفوا بإنتمائهم لجماعة الإخوان ، وإرتكابهم الواقعتين المشار إليهما بالإشتراك مع المتهم الأخير ، وحيازتهم للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إرتكاب وقائع أخرى .