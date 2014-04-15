بالصور.. أضرار الزواج المبكر في معسكر تثقيفي للفتيات بمشاركة 8 جمعيات بسوهاج‎

نظمت جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالتنسيق مع 8 جمعيات أخرى تعمل فى مجال تنفيذ مشروع اختيارت أفضل للفتيات بسوهاج معسكر تثقيفى تحت عنوان “لا للزواج المبكر” لمناقشة خطورته وأضراره لفتيات الصعيد .

صرح بذلك وفاء عبد اللاه، منسق المشروع بالجمعية المصرية للتنمية الإنسانية ،واوضحت أن المعسكر شارك فية الدكتور ناصر فراج ،أستاذ الجراحة العامة والذى تحدث عن أضرار الزواج المبكر من الناحية الصحية و النفسية للفتاة المتزوجة مبكرا ، مشيرا إلى معاناة الفتاة بعد الزواج المبكر من الناحية الجسدية وأنها تؤثر بالسلب عليها خاصة بعد إنجابها للمولود الأول .

وتناول المعسكرأضرار الزواج المبكر من الناحية القانونية فسن الزواج الرسمى طبقا للقانون هو 18 عاما وأن من تخالف ذلك يترتب عليه ضياع حقوقها الزوجية كاملة من نفقة ومؤخر صداق وقائمة أعيان الجهاز كما يؤدى إلى ضياع حقوق الأبناء من إثبات النسب وحرمانهم من الميراث .